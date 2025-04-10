شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين؛ بينهم طفلة، اليوم الخميس، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى الحربي، على خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طيران الاحتلال قصف منزلاً فى منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفلة.



كما استشهد فلسطينى وأصيب آخرون بجروح، بينهم حالات خطيرة، إثر قصف طائرة مروحية إسرائيلية، خيمة تؤوى نازحين قرب مجمع ناصر الطبى غرب خان يونس.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، فى قصف مدفعى إسرائيلى على شارع الشعف بحى الشجاعية شرق مدينة غزة.