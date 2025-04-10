شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الجعفرى.. أين مندوب سوريا السابق فى الأمم المتحدة وعائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما طلبت الحكومة السورية عودته إلى دمشق، أفاد موقع العربية، بأن مندوب سوريا السابق فى الأمم المتحدة بشار الجعفرى وعائلته حصلوا على اللجوء فى روسيا.

وأضافت اليوم الخميس أن الجعفرى لن ينفذ قرار وزارة الخارجية السورية.

لا يفوتك

مسؤول روسى يكشف شروط إقامة الأسد بموسكو.. تفاصيل

أتى ذلك، عقب إصدار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قرارا قبل يومين قضى بنقل السفير السورى فى موسكو إلى الإدارة المركزية بدمشق.

يشار إلى أن الجعفرى كان عين مندوب سوريا الدائم فى مقر الأمم المتحدة الرئيسى بنيويورك عام 2006، وظل لسنوات فى هذا المنصب، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا فى موسكو بأكتوبر عام 2022.