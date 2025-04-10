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الجيش اللبنانى: ضبط مواطن أطلق النار على أحد العسكريين وسوريين عند حاجز دير عمار

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الجيش اللبنانى: ضبط مواطن أطلق النار على أحد العسكريين وسوريين عند حاجز دير عمار

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى أن وحدة من الجيش أوقفت عند حاجز دير عمار – الشمال 62 سوريًّا داخل 4 آليات، بالإضافة إلى 34 آخرين، كانوا جميعًا قد دخلوا الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية.

و أضاف الجيش في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية، أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأشرفية – بيروت ،أوقفت المواطن (م.ج.) لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته بجروح، وتأليفه عصابة سرقة في مدينة بيروت وضواحيها، وإقدامه على سرقة مستودع في المنطقة نفسها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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