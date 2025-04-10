شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينيًا، بينهم صحفي وسيدة، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام واسع لمخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، وإغلاق كافة مداخله.

