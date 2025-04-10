شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يبدأ زيارة رسمية لإريتريا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرا، حيث استقبله فى مطار أسمرا الدولى، الرئيس أسياس أفورقى، وأعضاء البعثة السودانية لدى دولة إرتيريا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن البرهان سيجري مباحثات مع الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البرهان، خلال الزيارة مدير جهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

