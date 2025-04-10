شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تصادق على اتفاقية مع مصر لإعفاء الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول والان مع تفاصيل الخبر

صادق مجلس الوزراء الصومالى، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة مقديشو، على اتفاقية ثنائية مع مصر تقضى بإعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول بين البلدين، ما يسمح لهم بالدخول والخروج دون تأشيرة ولمدة تصل إلى 90 يومًا.

ويُتوقع أن تعزز هذه الخطوة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستويين الدبلوماسي والسياسي، وتسهّل حركة المسؤولين والوفود الرسمية بين مقديشو والقاهرة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية .

كما ناقش المجلس، في جلسته التى ترأسها رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، مستجدات الوضع الأمني في البلاد، حيث تم عرض تقارير حول العمليات العسكرية الجارية ضد فلول "الإرهابيين " في عدد من الولايات، والتي أسفرت عن تقدم كبير للقوات الحكومية وقوات الدفاع الشعبي، واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية.

وأشاد المجلس ببطولات القوات المسلحة وقوات المقاومة المحلية في تصديهم للجماعات الإرهابية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الدعم المادي والمعنوي للقوات ، وتكثيف التعاون بين المؤسسات الأمنية والمجتمعات المحلية لضمان استقرار المناطق المحررة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة الصومالية جهودها لتطهير البلاد من التهديدات الأمنية، ودفع عجلة التعاون الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية.