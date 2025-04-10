شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف الإحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 6 فلسطينيين على الأقل، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلى وقصفه على مدينتى غزة ورفح فى قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن 5 شهداء ارتقوا، في قصف مجموعة مواطنين فلسطينيين وسط مدينة غزة، بينما استُشهد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على مواطنين في منطقة الشاكوش بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة بانتشال عدد من الشهداء والمصابين، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "أبو العون" بحى الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال منازل المواطنين قرب مسجد أم حبيبة وسوق الدراجات في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم 15 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وسيدة من نابلس، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يواصل عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة طالت مئات المواطنين الفلسطينيين في محافظتي جنين وطولكرم، فيما نفذ الاحتلال يوم أمس عدوانا واسعا في مخيم بلاطة رافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس طواقم بلدية جنين، قرب مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت طواقم البلدية التي كانت تعمل على إزالة السواتر الترابية التي وضعتها جرافات الاحتلال خلال العدوان المستمر على مدينة جنين، أمام مستشفى جنين الحكومي وأمام مكتب مديرية التربية والتعليم قرب حي الزهراء المحيط للمخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت الطاقم رغم وجود تنسيق بالعمل في تلك المنطقة، قبل أن تفرج عنهم.