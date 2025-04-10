شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته ،كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس و خلال اليوم الخميس ، ما لايقل عن 11 مواطنا من مدن الضفة الغربية.