شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان ماكرون الاعتراف بفلسطين خلال الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - أن موقف الرئيس ماكرون خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين بالمبادرة إلى مثل هذا الاعتراف خاصة الدول الأوروبية، كما طالبت بدعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعية الدول كافة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في حزيران المقبل برئاسة مشتركة فرنسية- سعودية، دعماً وإسناداً لتطبيق حل الدولتين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض، هي مفتاح حل الصراع وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.