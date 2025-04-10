شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تفرج عن نحو 80 معتقلا من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عن نحو 80 معتقلا من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن العديد من المعتقلين المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصولوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين المفرج عنهم مسنون، وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تعذيب.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة محتجزين في سجون: سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.