شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء أمس الأربعاء من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضاف المصدر، في بيان اليوم الخميس، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير مختلف قدراتها وإمكاناتها لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.