شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: سيكون هناك مراحل مهمة بين لبنان وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع اللبنانى ميشال منسى أنه ستكون هناك مراحل مهمة بين لبنان وسوريا، موضحا أن المشاكل التي حصلت على الحدود الشمالية الشرقية كانت خلفيتها الأساسية التهريب.

والتقى وفد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عونى الكعكى وزير الدفاع اللواء ميشال منسى حيث جرى خلال اللقاء استعراض جانب من الأحداث الجارية.

وأكد وزير الدفاع اللبناني أن "المطلوب الأخذ بيد الجيش حتى يستطيع الاستمرار في مهامه كما يفعل دائما".

وبشأن "ضمان أمن البلد بوجه توغل العدوان الإسرائيلي"، أوضح وزير الدفاع أن "كل المشاكل اليوم مرمية على الجيش"، قائلا: أنا أقول هنا وفي كل مكان: أطعموا الجيش ليطعمكم، أما بالنسبة لمواجهة إرتكابات العدو، فإن هذه المشكلة تتطلب الإسراع بدعم الجيش علما أن الدعم الحالي المقدم له غير كاف".

وعن اللقاء الذي حصل في المملكة العربية السعودية، وصفه وزير الدفاع بأنه "كان جيدا وأنه فتح الباب أمام مرحلة جديدة، ستؤسس لاحقا للحل الجذري للمشاكل الحدودية التي هي مشاكل تاريخية وليست بنت اليوم وبحاجة إلى حلول شاملة".

وأشار الوزير منسى إلى أنه "سيكون هناك مراحل مهمة ستحصل بين لبنان وسوريا". مؤكدا أنه "حتى تتحقق الحلول الجذرية فإن المشاكل التي حصلت على الحدود الشمالية الشرقية، يعتبر التهريب أهم خلفيتها الأساسية وسببها الرئيسي".

واستضافت مدينة جدة السعودية في 28 مارس الماضي، اجتماعا لوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسى، اتفق فيه الجانبان على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين.

واتفق الجانبان كذلك على تشكيل لجان قانونية ومتخصصة في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية خاصة على الحدود.