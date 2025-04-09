شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب فلسطيني بإعلان ماكرون نيته الاعتراف قريبًا بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحبت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابكيان شاهين باعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في يونيو، مؤكدة انها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقالت الوزيرة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين".
وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت الاربعاء: "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنفعل ذلك في الأشهر المقبلة، وهدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع المملكة العربية السعودية في يونيو، ويمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة.
وقالت الوزيرة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين".
فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينوأعلن إيمانويل ماكرون اليوم الاربعاء، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت الاربعاء: "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنفعل ذلك في الأشهر المقبلة، وهدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع المملكة العربية السعودية في يونيو، ويمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة.