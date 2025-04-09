شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الإيطالي تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم /الأربعاء/ مع رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي السيناتور ستيفانيا كراكسي، والوفد المرافق لها، علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها.



وأشاد الوزير اليمني - خلال اللقاء - بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، مثمناً مواقف إيطاليا الداعمة للحكومة اليمنية وإسهاماتها الإنسانية في بلادنا.



من جانبها، أكدت ستيفانيا - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني، وتطلعها إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.