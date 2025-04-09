شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: الضربات الأمريكية أفقدت الحوثي 30% من قدراتها العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي تواجه حالة من الارتباك العميق بسبب الضربات الأمريكية المكثفة، التي استهدفت مواقعها العسكرية والأمنية ومخازن الأسلحة.



وقال الإرياني - في تصريحات نقلتها قناة "اليمن" الفضائية اليوم /الأربعاء/ - إن هذه الضربات أدت إلى فقدان مليشيا الحوثي ما يقارب 30% من قدراتها العسكرية، مركزة على تدمير بنى تحتية مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تلقت أكثر من 365 غارة جوية وضربة بحرية خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفة معاقلها الرئيسية في محافظات صعدة وصنعاء وعمران والحديدة، مما أثر بشكل كبير على الهيكل القيادي لها.



وشدد على أهمية استمرار الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي لتقليل مصادر تسليح الحوثيين وتعزيز سيطرة القوات الشرعية على كامل الأراضي اليمنية.



وفيما يتعلق بالدعم الإقليمي والدولي، أكد الوزير أن هذه الضربات تأتي وسط جهود مكثفة لتوحيد الصف الوطني بين مختلف القوى اليمنية، مشيرا إلى دعوة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لتجاوز الخلافات الداخلية وتحقيق التوافق الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



وأكد الإرياني أن اليمنيين أمام مرحلة حساسة ومفصلية، معربا عن تفاؤله بتحقيق مفاجآت إيجابية خلال الأسابيع المقبلة، التي ستعزز من الجهود الرامية لاستعادة الدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.