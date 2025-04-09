شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبحث التعاون مع سلطة النقد بفلسطين والتطورات بالأراضي المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم /الأربعاء/، مع كل من وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار ومحافظ سلطة النقد في فلسطين يحيى الشنار، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارتهما الرسمية إلى دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين .



كما ناقش الجانبان - حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.