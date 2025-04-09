شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: سقوط إحدى مسيراتنا داخل لبنان نتيجة خلل تقنى ولا خوف من تسرب للمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، عن سقوط إحدى مسيراته داخل الأراضى اللبنانية بسبب خلل تقنى ولا خوف من تسرب للمعلومات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط المدرسة الرسمية فى بلدة راميا جنود البلاد.

فى السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية: "لن نتسامح مع أى دولة أو كيان تجارى يقدم الدعم للحوثيين بما فى ذلك عمليات تفريغ السفن وتزويد النفط في الموانئ التى يسيطرون عليها".