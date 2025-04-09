شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في مجزرة حي الشجاعية إلى 29 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي العنيف اليوم، الذي استهدف مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إلى 29 شهيدًا و58 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، وعائلات بأكملها.

في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي على مدينتي بيت حانون وخان يونس ومخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

