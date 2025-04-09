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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في مجزرة حي الشجاعية إلى 29

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في مجزرة حي الشجاعية إلى 29

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في مجزرة حي الشجاعية إلى 29 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي العنيف اليوم، الذي استهدف مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إلى 29 شهيدًا و58 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، وعائلات بأكملها.
في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي على مدينتي بيت حانون وخان يونس ومخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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