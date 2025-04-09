شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وفرنسا تبحثان التنسيق الاستراتيجي في القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الإمارات وفرنسا، مجالات التنسيق الاستراتيجي المستمر في مجالات الاهتمام المشترك، التي تشمل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي على الصعيد العالمي.



جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لمساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات لانا نسيبة، يومي 7 و8 أبريل الجاري، حيث عقدت عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه، بما في ذلك المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، ورئيس قسم الشؤون الإفريقية جيريمي روبيرت، بالإضافة إلى عضو البرلمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية برونو فوش، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وتناولت اللقاءات الشراكات في مجالات التعاون الاستثماري، والمساعدات التنموية، والتجارة، والذكاء الاصطناعي، حيث يشكل تحقيق السلام والاستقرار هدفًا أساسيًا لهذه الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا عبر جميع هذه الملفات.



وأشارت لانا نسيبة إلى الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الإمارات وفرنسا، مؤكدة أن الزيارة شكّلت فرصة لتعزيز التنسيق في السياسات الخارجية بين كبار المسؤولين في البلدين حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وتركز جدول الأعمال على الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي عُقدت في قصر كي دورسيه، برئاسة كل من لانا نسيبة، وفريديريك موندولوني المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وتناولت المشاورات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، وشددت على الالتزام المشترك بوسائل الوساطة والدبلوماسية، كما أكدت المناقشات العزم المشترك على مواجهة التعقيدات العالمية من خلال تحرك منسق ومشترك.