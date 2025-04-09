شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف جديد للاحتلال على حى الشجاعية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، فى غارة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى على حى الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد ساعات قليلة من ارتكاب الاحتلال مجزرة فى الحى أسفرت عن استشهاد 30 مواطنا بينهم 8 أطفال وإصابة 50 آخرين على الأقل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف جديد للاحتلال على حي الشجاعية، بينما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ بمساعدة المواطنين أعمال البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة أبو عمشة الذي قصفته الاحتلال في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا على الأقل بينهم 8 أطفال وإصابة نحو 50 آخرين.

ومنذ استئنافه الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 18 مارس الماضي، قتل الاحتلال الإسرائيلي نحو 1500 مواطن وأصاب آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفى وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 30 مواطناً بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه المجزرة تُعتبر إمعانا إسرائيليا رسميا في قتل أبناء الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، وتدمير مقومات وجوده في القطاع على طريق دفعه بقوة الاحتلال إلى الهجرة خارجه، معربة عن استيائها الشديد من تقاعس المجتمع الدولي أمام المجازر وجميع مظاهر الإبادة والتهجير وسرقة الأرض الفلسطينية وضمها.

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بإجراءات دولية جادة تضع حدا لاستفراد الاحتلال بالمدنيين، داعية إلى الخروج من النمطية السائدة في ردود الفعل الدولية نحو مواقف وإجراءات تتسق مع القانون الدولي، وتضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل الوقف الفوري لجرائم القتل والإبادة.