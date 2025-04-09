شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية: 190 ألف فلسطينى بلا مأوى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المدير العام لدائرة حقوق الإنسان فى منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد أن هناك أكثر من 190 ألف مواطن فلسطينى بلا مأوى فى الضفة الغربية، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف حاليا كافة مقومات الحياة فى جميع المحافظات الفلسطينية .

وقال المدير العام لدائرة حقوق الإنسان، في مقابلة مع قناة (العربية) الحدث الإخبارية اليوم الأربعاء، "إن الاحتلال الإسرائيلى في الضفة الغربية لا يستهدف فقط التجمعات البدوية الموجودة في المنطقة التي يطلق عليها اسم "جيم" بهدف التوسع الاستيطاني والاستعماري لاحتلال المزيد من الأراضي والاستيلاء عليها بل انتقل إلى سياسية الهدم على نطاق واسع داخل المدن والمحافظات الفلسطينية".

وأشار المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إلى إجبار الاحتلال على تهجير المواطنين في عدد من المناطق الفلسطينية من أبرزها مخيم جنين وطولكرم وبلاطة في محافظة نابلس، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل عن الاستمرار في عملية هدم جميع المنشآت والممتلكات الفلسطينية.

واستنكر بشدة بدء الاحتلال أمس الثلاثاء، في تنفيذ عمليات الهدم في منطقة التي يطلق عليها اسم "سي" في انتهاك صارخ لاتفاقية "أوسلو"، مما يتيح للشعب الفلسطيني تحقيق نتائج أكثر على مستوى الملاحقة القانونية للاحتلال وتحديدا على مجرم الحرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش .

واتهم عواد، إسرائيل بمحاولة خلق بيئة طاردة للمواطن الفلسطيني وجعله يشعر أنه لا يوجد أمان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد التوسع في عمليات هدم المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية، مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها المستوطنون بأوامر من جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية .