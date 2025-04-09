شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بالسودان لمتطوعين وسلاح المهندسين لرفع ركام الحرب بعد سيطرة الجيش على العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في شوارع الخرطوم حملة واسعة لإزالة مخلفات الحرب، بمشاركة متطوعين وفرق من سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني.

وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع طويل لإعادة تأهيل العاصمة بعد تحريرها، وتنظيف شوارعها وتطهيرها من المتفجرات، لتوفير بيئة آمنة للمواطنين العائدين، وتمكين الإدارات الحكومية من استئناف عملها.

وكان قد واصل الجيش السوداني، تحقيق تقدم كبير، وانتصارات هامة، باستعادة السيطرة على أماكن حيوية واستراتيجية، في العاصمة الخرطوم، بدأها بالقصر الرئاسي، وبسط السيطرة على مقار الوزارات والمقار الحكومية السيادية، وجهاز المخابرات في العاصمة، وفرض حصارا مشددا على ما تبقى من عناصر الدعم السريع.

واستمرارا للتحركات العسكرية، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على سوق ليبيا، وهو أكبر أسواق السودان، وأخر معاقل ميليشيا الدعم السريع في غرب أم درمان.

وبالسيطرة على سوق ليبيا، بدأت القوات المسلحة السودانية، تطويق ميليشيا الدعم السريع في أحياء أمبدة وقرى غرب أم درمان، وصالحة ودار السلام في جنوب المدينة.

وقال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش، في تصريح صحفي مقتضب، إن "قواتنا بسطت سيطرتها على سوق ليبيا في أم درمان".