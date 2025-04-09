شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسين هريدى: إدخال المساعدات لغزة على لائحة أولويات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اليوم الأربعاء، أن مصر تعمل على أولويات ملحة أهمها إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال هريدي، في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية، "هناك جهود مصرية مكثفة تبذل للعمل على إعادة فتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات إلى القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة"، مشددا على أهمية إيجاد حل سياسي لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وردا على سؤال حول ماهية المحادثات التي جرت مؤخرا بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال السفير هريدي إن : "هذا الاتصال جرى بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الذي تم الاتفاق خلاله على البدء في إدخال المساعدات الإنسانية حتى لو كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، كما أعلنت مصادر رسمية إسرائيلية خلال الأيام الماضية".

وأوضح السفير حسين هريدي أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أعرب ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ للمبعوث الأمريكي عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق مع واشنطن حول تحقيق السلام في المنطقة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أهمية الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي والأردني أول أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي لوضع العناصر الأساسية للحل في قطاع غزة أمام الرئيس ترامب، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة من أجل البدء في وضع حلول على المدى المتوسط والبعيد المدى للوضع في غزة، خاصة بعد وضع تصور واضح للمبادرة العربية الإسلامية المشتركة أمام الرئيس ترامب.