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الخليج اليوم .. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق سعودي ارتكب جرائم إرهابية

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الخليج اليوم .. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق سعودي ارتكب جرائم إرهابية

الرياض - كتب موسى القحطاني - تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق سعودي ارتكب جرائم إرهابية الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥

الإمارات تستقبل وزير الطاقة الأمريكي في أولى زياراته الخارجية الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥

مصر.. تعليق على "وجوب الجهاد المسلح" ضد إسرائيل الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥

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كشف "شرط ويتكوف" لإجراء محادثات مع إيران في عُمان الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥

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20 قتيلاً في غارة إسرائيلية على حيّ الشجاعية في مدينة غزة الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥

الصين تتوعد بـ"تدابير حازمة وشديدة" رداً على الرسوم الأمريكية الجديدة الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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