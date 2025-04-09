الخليج اليوم .. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق سعودي ارتكب جرائم إرهابية

الرياض - كتب موسى القحطاني - تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق سعودي ارتكب جرائم إرهابية الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
الإمارات تستقبل وزير الطاقة الأمريكي في أولى زياراته الخارجية الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
مصر.. تعليق على "وجوب الجهاد المسلح" ضد إسرائيل الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
من بينها تفادي حب الشباب.. فوائد مذهلة للاستحمام في المساء الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
قتلى بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية في غزة الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
ميغان ماركل تكشف أسرارا شخصية.. وما حدث بعد الإنجاب الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
تقرير: "ضربات اليمن" تثير قلقا داخل البنتاغون والكونغرس الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
كشف "شرط ويتكوف" لإجراء محادثات مع إيران في عُمان الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
لماذا نقلت أبل 5 طائرات محملة بأجهزة آيفون من الهند إلى أمريكا؟ الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
20 قتيلاً في غارة إسرائيلية على حيّ الشجاعية في مدينة غزة الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
الصين تتوعد بـ"تدابير حازمة وشديدة" رداً على الرسوم الأمريكية الجديدة الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود الاربعاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٥