شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى يعزى عائلات شهداء الهلال الأحمر فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، بعائلات شهداء الجمعية الثمانية برفح، وعائلة المسعف أسعد النصاصرة، الذى لازال مصيره مجهولًا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور الدكتور حيدر القدرة المدير التنفيذى للجمعية فى المحافظات الجنوبية، وعدد من مدراء الدوائر والاقسام، فى مقر الجمعية بخانيونس.

أعرب الخطيب لذوى الشهداء مجددًا عن بالغ تعازيه لهم، مؤكدًا بأن شهداء الجمعية تم استهدافهم خلال تأدية واجبهم الإنسانى والذى تكفله جميع المواثيق الدولية، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن الجمعية تواصل عملها من اجل تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة حول هذا الانتهاك الخطير.

من ناحيته أكد الدكتور حيدر القدرة بأن الجمعية ستواصل التنسيق والعمل مع ذوى الشهداء والأسرى، والذين قدم أبنائهم نموذجًا يحتذى به أمام العالم اجمع فى المجال الإنساني.

من ناحيتهم اعرب ذوى الشهداء عن امتنانهم لهذه اللفتة الطيبة من رئيس الجمعية وإدارتها فى قطاع غزة، والتى تؤكد حرص الجمعية على التواصل معهم، وتقديم ما يلزم من اجل خدمة قضيتهم العادلة.