شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يداهم مخيم بلاطة للاجئين وينفذ غارات على 45 موقعا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، مداهمة مخيم بلاطة للاجئين بنابلس كجزء من عملياته العسكرية الموسعة فى الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بيان الجيش القول: "بدأت القوات عملياتها في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس، في إطار حملة موسعة في الضفة الغربية، والمستمرة منذ ثلاثة أشهر".

وفي بيان أخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى تنفيذ غارات جوية على 45 موقعا في غزة خلال اليوم الماضي، بالتزامن مع عملية برية متواصلة في مناطق متفرقة من القطاع.