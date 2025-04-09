شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة مجزرة حى الشجاعية شرقى مدينة غزة إلى 30 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصفها منازل فى حى الشجاعية شرقى مدينة غزة، إلى 30 شهيدًا بينهم 8 أطفال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال قصف منزلا مكونا من 4 طوابق بحي الشجاعية، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار بعشرة منازل مجاورة جميعها مأهولة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيًا على الأقل بينهم 8 أطفال وإصابة نحو 50 آخرين، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، موضحة أن غالبية الضحايا نزحوا من أطراف الحى إلى وسطه، ولم يتمكنوا من النزوح إلى مكان آخر بسبب عدم وجود مكان آخر.

وأضافت الوكالة بأن جثامين الشهداء، والجرحى، نقلت إلى المستشفى من خلال عربات تجرها دواب، موضحة أن الأوضاع في المستشفى "المعمداني" صعبة في ظل العدد الكبير من الشهداء والجرحى.

ومنذ استئنافه الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضى، قتل الاحتلال الإسرائيلى نحو 1500 فلسطينيًا وأصاب آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.