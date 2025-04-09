شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد مشاركته فى قمة بغداد المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش قبل دعوة العراق الرسمية للمشاركة في القمة العربية في بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "ممثل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، التقى الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في مقر المنظمة، وخلال اللقاء، قدّم ممثل العراق الرسالة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الأمين العام، والتي تتضمن دعوته لحضور ومشاركة أعمال القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 مايو 2025".

ونقل عبيد بحسب البيان، "تحيات رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى الأمين العام"، مؤكداً حرصهم على "حضوره، لما تضيفه مشاركته من قيمة إلى مناقشات القمة".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء أيضاً بحث أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إلى جانب أولويات وشواغل مجموعة الـ77 والصين، التي يترأسها العراق حالياً، ولا سيما في مجالات تمويل التنمية، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة".

وأكد ممثل العراق، بحسب البيان، "حرص المجموعة على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية".

وتابع، أن "اللقاء تناول آفاق التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مرحلة ما بعد إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مثمّناً الجهود التي بذلتها البعثة خلال العقدين الماضيين"، مشيراً إلى "التدابير والتسهيلات التي وفّرتها المؤسسات الحكومية العراقية المعنية لإنهاء مهام البعثة بشكل مسؤول بحلول نهاية العام الجاري".

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "تقديره لتوجيه الدعوة له لحضور القمة العربية في بغداد، مؤكداً مشاركته في أعمالها"، مشيرا إلى أن "إنهاء مهام بعثة يونامي يُعد مؤشراً على التقدم الكبير والنجاحات التي حققها العراق في مختلف المجالات".