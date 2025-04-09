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تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية العراقية

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تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية العراقية

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القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس الوزراء العراقى، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية العراقية.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان ،وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع " ، أن مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، صوت على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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