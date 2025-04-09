شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس الوزراء العراقى، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية العراقية.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان ،وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع " ، أن مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، صوت على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".