شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يرتكب مجزرة فى "الشجاعية": 11 شهيدا وعشرات الجرحى فى قصف منازل الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصفها منازل المواطنين فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة .

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 11 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 35 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عمشة في شارع بغداد بحي الشجاعية، ومنازل أخرى متلاصقة في الحي، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف أنه جرى نقل جثامين الشهداء، والجرحى، إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.