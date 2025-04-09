شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمنازل والمنشآت في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استهداف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتدادًا لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي.وأكّدت خارجية فلسطين، أن هذا التصعيد ملحوظ للتضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، جزءًا من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة، مطالبةً بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.