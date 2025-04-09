الخليج اليوم .. البنتاغون: مباحثات مصرية أمريكية لمواجهة تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري الفريق عبد المجيد أحمد صقر لتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزيرين استعرضا سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة.

وأوضح البنتاغون أن الوزيرين ركزا خلال المكالمة على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، مشيرين إلى التهديدات الناجمة عن "الإجراءات المتهورة" لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح البيان أن هذه الأنشطة أثرت سلبًا على حركة الملاحة في قناة السويس، وهي شريان حيوي للتجارة العالمية، مما يعرض الاقتصاد الدولي لمخاطر كبيرة.

وتأتي هذه المكالمة في سياق تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر، حيث شهدت الأشهر الأخيرة هجمات متكررة من الحوثيين على سفن تجارية، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز الوجود العسكري في المنطقة من خلال عمليات مثل "حارس الازدهار" التي أُطلقت في ديسمبر 2023 لحماية الملاحة البحرية.

ويمتد التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة إلى عقود طويلة بدأ رسميًا عقب توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في 1979، التي جعلت مصر ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، ومنذ ذلك الحين تلقت مصر ما يقارب 40 مليار دولار كمساعدات عسكرية تشمل أسلحة متطورة مثل مقاتلات "إف-16" ودبابات "إم1 أبرامز"، إلى جانب تدريبات مشتركة دورية مثل مناورات "النجم الساطع" التي تُعقد كل عامين منذ 1980.