شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تعليق المساعدات الأمريكي يضع حياة السوريين على المحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدى أن تعليق المساعدات الغذائية الأمريكية لسوريا يهدد بتداعيات مدمرة. مطالبة المجتمع الدولي بالتصرف لأن حياة السوريين على المحك.

وكتبت رشدي اليوم على منصة "إكس": "يحذر برنامج الأغذية العالمى من أن هذا قد يكون حكما بالإعدام للملايين الذين يواجهون بالفعل جوعا شديدا"، لافتة إلى أن "ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري ما زالوا يتعافون من أكثر من عقد من الصراع وعدم الاستقرار المستمر يواجهون الآن خطر فقدان المساعدات الغذائية الأساسية".

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم قطع الدعم الغذائي المنقذ للحياة عن أكثر من 50 ألف امرأة وطفل، مما يهدد صحتهم وتعافيهم ونجاتهم.

وقالت: "ليست مجرد أزمة إنسانية، إنها ضربة تقوض استقرار منطقة هشة بالفعل، في وقت يحتاج فيه السوريون إلى التضامن العالمي أكثر من أي وقت مضى".

وحذرت رشدي من أن تعليق هذه المساعدات سيؤدي لتعميق المعاناة وتأجيج عدم الاستقرار، وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف الآن. حياة السوريين باتت على المحك".