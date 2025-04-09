شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط: الجيش اللبنانى قادر على نزع سلاح "حزب الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح "حزب الله".

وفي تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية"، ذكرت أورتاجوس أن لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الأممي 1701، الذي ينص على نزع سلاح "حزب الله" على جميع الأراضي اللبنانية.

وأضافت "أملنا أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، كما أننا نتوقع إصلاحات في لبنان".