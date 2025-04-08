شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف للاحتلال لخيمة لنازحين بخان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 6 شهداء في قصف الاحتلال لخيمة لنازحين بخان يونس جنوب غزة.

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50 ألفا و752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115 ألفا و475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.