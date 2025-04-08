شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب سلفيت والان مع تفاصيل الخبر

استشهدت فتاة فلسطينية، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، قرب مفترق حارس غرب سلفيت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الفتاة خلال وجودها قرب الإشارات الضوئية القريبة من مدخل قرية حارس، وأعلن لاحقا عن استشهادها.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، تنفيذ عمليات الاعتقال في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إطار العدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة طالت 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.