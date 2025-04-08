شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم صحفى إثر غاراتٍ للاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد سبعة فلسطينيين، بينهم صحفى، اليوم الثلاثاء؛ جراء قصفٍ إسرائيلى استهدف منزلهم فى مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد صحفي فلسطيني مُتأثرًا بجراحه وحروقه البليغة، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، كما استشهد 6 فلسطينيين من عائلة عايش؛ جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في مشروع بيت لاهيا.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، وفتشت عدة منازل، كما اقتحمت مدينة طوباس، واعتقلت 25 فلسطينيا.