الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق التعاون الدفاعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، مساء الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق التعاون الدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال المكالمة استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

ووفق المصدر ذاته، جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: واس