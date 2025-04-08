اخبار الخليج

الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق التعاون الدفاعي

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق التعاون الدفاعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، مساء الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق التعاون الدفاعي.

 

وذكرت وكالة الأنباء أنه تم خلال المكالمة استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

 

ووفق المصدر ذاته، جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

 

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

المصدر: واس

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا