شكرا لقرائتكم خبر عن صحة لبنان: مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: "قتيلان سوريان وجريح لبناني في الغارة الإسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد، كما تم تسجيل جريح في الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة الطيبة جنوبي البلاد".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "بسقوط قتيلين سوريين كانا على دراجة نارية وإصابة مواطن في غارة معادية على طريق الدردارة".

كما أفادت مراسلتنا اليوم الاثنين، بإصابة شخص إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة بيت ليف جنوب لبنان.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه في وقت سابق، من اليوم الاثنين "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي محمد عدنان منصور، قائد مدفعية حزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان، وقتله".

هذا وشنت مسيرة إسرائيلية غارة على تلة الكنيسة بين الطيبة ورب ثلاثين جنوب لبنان مستخدمة قنابل صوتية، في وقت لوحظ تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية من نوع هرمز 900 مسلحة في أجواء قرى قضاء صور، على مستوى منخفض جدا.