أحكام بسجن 5 مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة تونسية الاثنين، أحكاما بسجن 5 مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامهم بنشر محتويات غير أخلاقية.

وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة عامين وثلاثة أعوام وشملت ثلاثة شبان وفتاتين وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة "استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو للاعتداء الجسدى أو الجنسى على الغير''.وتطالب منظمات حقوقية في تونس السلطة بسحب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، والذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

وتسبب المرسوم في إيداع صحفيين ونشطاء ومدونين السجن بتهم أغلبها نشر أخبار غير صحيحة.