شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوزبكستان يبحث سُبُل تطوير العلاقات مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف مع رؤساء البرلمانات العربية سُبُل مواصلة تطوير العلاقات بين أوزبكستان والدول العربية، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب حنفي على الجبالى، ورئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحى، ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، ورئيس لجنة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة علي راشد النعيمي.

جاء ذلك الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيسه.

وقد ناقش الجانبان القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي، بما في ذلك حل الوضع في الشرق الأوسط، وتم استعراض جدول الفعاليات رفيعة المستوى القادمة، مع التركيز بشكل خاص على القمة الثانية لحوار "مجلس التعاون لدول آسيا الوسطى ودول الخليج العربية"، المقرر عقدها الشهر المقبل بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وأشار الاجتماع إلى تأسيس تعاون شامل مع مصر والسعودية، وارتقاء العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وقطر.

جدير بالذكر أن محفظة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين أوزبكستان والدول العربية تتخطى 50 مليار دولار، تنفذ في مشروعات في مجالات الطاقة الخضراء، والصناعة الكيميائية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والسياحة، بينما تتجاوز عدد الرحلات الجوية المباشرة 150 رحلة أسبوعيًا.