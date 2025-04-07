شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى مالي والان مع تفاصيل الخبر

قررت السلطات الجزائرية، ابتداءً من اليوم الإثنين، غلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتوجهة إليها، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الاختراقات المتكررة" من طرف الدولة الجارة للمجال الجوي الجزائري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أبريل 2025.

وأعلنت وزارة خارجية مالى فى بيان، الانسحاب من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر بزعم إسقاطها إحدى مسيراتها.

واستدعت الوزارة، السفير الجزائرى لديها احتجاجا على ما زعمته بإسقاط طائرة الاستطلاع قرب الحدود الجزائرية.