شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة، اليوم /الإثنين/ مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية السفير ستيفانو سانينو، والوفد المرافق.



وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي وتعزيز التنسيق المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي إزاء التطورات في المنطقة.