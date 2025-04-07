شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح بوسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط مدينة غزة.



وكان قد استُشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون، ظهر اليوم، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50 ألفا و752 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115 ألفا و475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالبة جامعية من مدينة جنين .

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة حلا محمد عامر (20 عاما) بالقرب من مدخل مستشفى جنين الحكومي، علما أنها تدرس بكلية التمريض في الجامعة العربية الأمريكية.