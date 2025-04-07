شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يفشل محاولة تسلل حوثية غربى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش اليمنى من إحباط محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثى باتجاه مواقعها بمديرية جبل حبشى، غربى محافظة تعز.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الاثنين، أن العملية تمت مساء أمس، وأسفرت عن إفشال المخطط الحوثي.

وتأتي هذه المحاولة ضمن سلسلة اعتداءات جديدة شنتها المليشيا خلال الأيام الماضية في جبهات محافظة تعز، حيث استهدفت مواقع الجيش في جبهة الضباب غرباً، وهاجمت قوات الجيش في المنفذ الشرقي.