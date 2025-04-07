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الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة.. صور

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  • الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة.. صور 1/5
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  • الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة.. صور 3/5
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  • الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - عم إضراب شامل، صباح اليوم الاثنين، جميع مدن الضفة الغربية، استجابة لدعوة أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان المتواصل على المدن والبلدات الفلسطينية.

وشمل الإضراب كافة جوانب الحياة، من المؤسسات الرسمية والأهلية إلى القطاعات التجارية والتعليمية ووسائل النقل، وسط تحضير للمشاركة في مسيرات غضب.

وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات المصرفية أبوابها، وشمل الإضراب المواصلات العامة وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال دهم مدن الضفة الغربية وبلداتها، بالتزامن مع حملات الاعتقال اليومية، إذ اعتقل 4 فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله، واقتحم منازل في مخيم الأمعري. كما اعتقل شابا في الخليل وآخر في نابلس، بالإضافة إلى 7 شبان من مدينة قلقيلية شمال الضفة.

الاضراب
الاضراب

 

اضراب مدن الضفة
اضراب مدن الضفة

 

الضفة الغربية
الضفة الغربية

 

تراجع الحركة
تراجع الحركة

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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