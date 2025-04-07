شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمنى: مقتل صالح السهيلى أحد أكبر القيادات الحوثية فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول في الحكومة اليمنية، إن الغارات الأمريكية التي استهدفت أحد المنازل في مديرية شعوب شمالي العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل أحد أكبر القيادات لدى جماعة الحوثي يدعى صالح السهيلي.

وبحسب مستشار وزير الإعلام اليمني، أحمد المسيبلي، فإن الغارة الأمريكية التي "استهدفت منزل قيادي في صنعاء، أسفرت عن مقتل وجرح 25 حوثيًا".

وأفاد المسيبلي، في سلسلة منشورات أوردها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن "‎صالح السهيلي الذي قُتل منزله في ‎شعوب بصنعاء، أحد أكبر القيادات لدى الجماعة في المنطقة، ومن أكبر من يحشد للحوثي".

وجاء استهداف منزل القيادي الحوثي، وفق المسيبلي، أثناء تواجد عدد من القيادات الحوثية في ضيافته بمنزله، فيما ذكرت مصادر يمنية بأنهم كانوا حينها يعقدون اجتماعًا بمنزل صالح السهيلي.

وتشير المعلومات المتداولة عن صالح السهيلي، بأنه "من أبرز الشخصيات القبلية التي انضمت مبكرًا إلى صفوف جماعة الحوثى، خلال الحروب الأولى في صعدة".

ولعب السهيلي دورًا بارزًا في تجنيد مقاتلين لصالح الجماعة في منطقته شعوب، ويرتبط بعلاقات قوية مع القيادات الحوثية العليا".