شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين مذبحة فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

دانت نقابة الصحفيين الفلسطينية، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، مذبحة فظيعة وبشعة فى حق الصحفيين الفلسطينيين، خلال وجودهم فى خيمة بساحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشددت نقابة الصحفيين الفلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- على مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك واتخاذ قرار لوقف كل هذه المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها عموم الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيون.

وطالبت النقابة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة تحريك القضايا والشكاوى المرفوعة لدى المحكمة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم المطلوب للقضاء الدولي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه ومؤسساته الأمنية.