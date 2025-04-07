شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ71 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ71 على التوالي، ولليوم الـ58 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميدانى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيميها طولكرم ونور شمس، ونشرت فرق المشاة بشكل كبير داخل حاراتهما، مع اقتحامها للمنازل وتخريبها وإطلاق الرصاص الحي، مترافقا مع سماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى في مخيم طولكرم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 شبان فلسطينيين من مدينة (قلقيلية) كما اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت منازل الفلسطينيين في مخيم الأمعري جنوبا.