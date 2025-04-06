شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوي وسط وجنوب تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في أنحاء مختلفة في جنوب ووسط إسرائيل، وسط إطلاق للصواريخ وصف بأنه الأكثف منذ عدة أشهر من قطاع غزة على إسرائيل.



وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وأشدود ويفنه جنوب تل أبيب، ضمن مناطق أخرى.

وأعلنت حركة "حماس" مسؤوليتها عن الإطلاق.



من جانبها، أكدت نجمة داوود الحمراء عدم وقوع إصابات في الهجوم الصاروخي من قطاع غزة.



وقال المدير العام لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، إن فرق الطوارئ تفحص أربعة مواقع سقوط مختلفة في منطقتي أشدود وعسقلان عقب ورود إنذارات بسقوط صواريخ مضيفًا: "حتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".